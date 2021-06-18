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«حتى الآن لا يوجد رد».. يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

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«حتى الآن لا يوجد رد».. الزمالك يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي «حتى الآن لا يوجد رد».. يوجه رسالة إلى فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، أن آخر اتصال بينه وبين فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي كان قبل صدور البيان الأخير له وحتى الآن لم يصل النادي أي ردود رسمية من اللاعب أو وكيله.

وقال لبيب: «يشرفنا وجود لاعب مثل فرجاني ساسي بصفوف نادي الزمالك». وتابع رئيس اللجنة: «يهمنا بقاء ساسي ولا ننشغل بكل ما يقال ونرحب بالتجديد له وسط الأطر الطبيعية وتقديره بشكل جيد لأنه أحد نجوم الفريق وليس النجم الأوحد ونرغب في بقائه لكن حتى الآن لا يوجد رد علينا».

كشف لبيب أن نفس الأمر بالنسبة للاعب أشرف بن شرقي وأي لاعب آخر بالفريق، مشيراً إلى أن النادي هو من يصنع النجوم ومن يرتدي فانلة الزمالك ويتألق يكون لاعب في الوطني، فالزمالك من يصنع النجوم وشرف لأي لاعب ارتداء فانلة الزمالك مع الاحترام لجميع الأندية الأخرى.

المصرى اليوم

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