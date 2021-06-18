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انتقدت الفنانة الكبيرة عفاف شعيب، فكرة النجم والبطل الأوحد في الأعمال الفنية، قائلة: «ليه بطل واحد أو بطلة واحدة، فين الأعمال الجماعية، علشان إيه يبقى واحد، احنا عملنا مسلسل (الشهد والدموع) كلنا كنا بطولة جماعية ونجحنا كلنا مفيش حد فينا كان وحش».

وأضافت الفنانة لـ «المصري اليوم»: «فيه ممثلين داخلين على المهنة جديد بيشتغلوا ليل نهار، فين بتوع المعاهد الفنية والأكاديمية اللي دخلوا علشان يصبحوا ممثلين، دلوقتي بيستعينوا بأي حد علشان علاقاته».

وتابعت: «ألوم على النقابة كان لازم الكل يشتغل لكن في نفس الوقت بعذرها هتشغل مين ولا مين، وممكن النقيب يطالب لكن المخرج يقول لأ ويختار حد تاني، المسألة بقت مختلفة تماما».