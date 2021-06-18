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نجم يعلن إلغاء حفل زفافه

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نجم الزمالك يعلن إلغاء حفل زفافه نجم يعلن إلغاء حفل زفافه

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كشف محمد عبدالغني، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن إلغاء حفل زفافه الذي كان مقررًا له اليوم الجمعة.

كتب محمد عبدالغني، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» :«بعتذر لكلً الناس إلى كلمتنى عشان تنورنى في فرح كان نفسى افرح وسط حبايبى بس ظروف خارجة عن إرداتنا مفيش فرحً بكرة.. ربنا يفرح الناس كلها».

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقق الفوز على أسوان، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك كل من أحمد سيد زيزو، هدفين والتونسي سيف الدين الجزيري.

المصرى اليوم

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