أخبار عاجلة

الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد -
شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته -
قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها -
خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر -
طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا -
تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل -
ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمنية تدعو لنهج أممي جديد يجبر الحوثي على التخلي عن خيار الحرب

Print
الحكومة اليمنية تدعو لنهج أممي جديد يجبر الحوثي على التخلي عن خيار الحرب اليمنية تدعو لنهج أممي جديد يجبر الحوثي على التخلي عن خيار الحرب
دعت لتغليب مصلحة الشعب ووضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك الدماء

الحكومة اليمنية تدعو لنهج أممي جديد يجبر الحوثي على التخلي عن خيار الحرب

دعت اليمنية الأمم المتحدة، إلى انتهاج نهج جديد يجبر ميليشيا الحوثي الإرهابية على التخلي عن خيار الحرب وسياسة وضع العراقيل وتغليب مصلحة الشعب اليمني لما من شأنه وضع حد للمأساة الإنسانية ووقف سفك دماء اليمنيين.

وتفصيلاً، جدد وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه اليوم في مدينة الرياض المبعوث الأممي المنتهية ولايته مارتن غريفيث، موقف الحكومة الثابت في دعم جهود السلام والتعاطي الإيجابي مع المبادرات الأممية والمساعي الإقليمية والدولية الرامية للعودة إلى المسار السياسي وفقًا لمرجعيات الحل الأساسية.

وثمّن وزير الخارجية الجهود التي بذلها المبعوث الأممي خلال السنوات الثلاث الماضية, معربًا عن أن يحمل معه القضية اليمنية خلال شغله منصبه الجديد كوكيل للأمين العام ومنسق للشؤون الإنسانية, ولاسيما أنه قد اطلع عن قرب على طبيعة الأزمة الإنسانية ومحركاتها ودور الميليشيات الحوثية في استمرارها وتفاقمها، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

من جهة أخرى شدد غريفيث على أن التسوية السياسية وحدها القائمة على التفاوض كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها، والتي من شأنها أن تنهي الحرب وتؤذن بسلام عادل مستدام لكل اليمنيين.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

رغم المظاهرات الرافضة .. الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»

استطلاع رأي: الحكومة الأمريكية لديها معلومات سرية عن «الأطباق الطائرة»