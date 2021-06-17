"الحرس الوطني" تدعو المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة لاستكمال الكشف الطبي

★ ★ ★ ★ ★

خلال 3 أيام من تاريخ الإعلان

دعت وزارة الحرس الوطني المتقدمين على وظائف التشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني، والمعلن عنها بتاريخ 1442/07/09 هـ، إلى استكمال إجراءات الكشف الطبي.

وأوضحت الوزارة أنه تسهيلاً على المرشحين سيتاح إجراء الكشف الطبي في إحدى مستشفيات الحرس الوطني في المدن التالية (الرياض- جدة- الدمام) عن طريق تواصلهم على الرقم (0112525300) تحويلة (23415) - (23379) أو عبر البريد الإلكتروني ‏(GDHR@SANG.GOV.SA) لاختيار المدينة المراد الكشف فيها، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان.الحرس الوطني وزارة الحرس الوطني وظائف