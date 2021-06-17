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وزير التعليم العالي يكرم الجامعة البريطانية لتصدرها الجامعات الخاصة في

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وزير التعليم العالي يكرم الجامعة البريطانية لتصدرها الجامعات الخاصة في مصر وزير التعليم العالي يكرم الجامعة البريطانية لتصدرها الجامعات الخاصة في

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كرم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعة البريطانية في ممثلة بالقائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور يحيى بهي الدين، وآشون فرناندز المدير الاقليمي لتصنيف QS البريطاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك لتصدرها الجامعات المصرية الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وقال الدكتور يحيى بهي الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة البريطانية تعليقاً على هذا التكريم الرفيع وإستلام شهادة التصنيف العالمي :«نفخر بوجود الجامعة البريطانية ضمن ١٣ جامعة مصرية في تصنيف “QS” العالمي، حيث يعد هذا التصنيف منزلة رفيعة نعتز بها جميعاً»، لافتًا إلى أنه بالنظر إلى التصنيف بشكل مفصل سنجد أن هناك ٣ جامعات حكومية تسبقنا ويليهم الجامعة البريطانية متساوية في ذلك مع ٤ جامعات حكومية أخرى، وبالتالي جاء تصنيف الجامعة البريطانية في المركز الرابع مكرر في مصر والأولى على الجامعات الخاصة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف بهي الدين :«هذا التصنيف يعكس ثقة المجتمع العلمي العالمي والتصنيفات الدولية فيما تقدمه الجامعة البريطانية من تعليم وبحث علمي متقدم وراقي يضاهي كبرى الجامعات العالمية، وذلك طبقاً للسياسة المتطورة التي تعمل بها الجامعة منذ تأسيسها، وهو ما جعلها تتصدر الجامعات الخاصة ضمن العديد من التصنيفات العالمية».

واشار بهي الدين أن الجامعة البريطانية في مصر حققت منذ أن أسسها رجل الصناعة الراحل محمد فريد خميس، تقدماً كبيرا في أغلب التصنيفات العالمية بعد أن إحتلت موقع الصدارة على مستوى الجامعات الخاصة المصرية بفضل جودة مناهجها، وكفاءة العملية العلمية والتعليمية بها.

فيما يخص مجابهة جائحة كورونا، فاز مركز النانو تكنولوجي التابع للجامعة البريطانية في مصر، بتمويل أكاديمية البحث العلمى، ضمن مبادرة «طبق فكرتك» لإيجاد حلول إبتكارية، لحل مشكلة جائحة المستجد، وهو البرنامج الذي أطلقته أكاديمية البحث العلمي كاستجابة للتصدي لتفشي وباء كورونا ولمساعدة الباحثين لإيجاد حلول علمية. كما فاز المركز أيضاً بمنحة الأكاديمية لتطوير مجس حيوي، للكشف عن بعض أنواع البكتيريا.

المصرى اليوم

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