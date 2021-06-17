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محافظ الشرقية: غلق المصانع حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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محافظ الشرقية: غلق المصانع حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية محافظ الشرقية: غلق المصانع حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

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قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة تحصل على تقرير يومي من كل مستشفيات محافظة الشرقية لمعرفة مدى توافر المستلزمات الطبية، أو الأوكسجين أو الأدوية، مشيرًا إلى أن محافظة الشرقية من المحافظات التي استطاعت أن تمر من أزمة كورونا رغم الكثافة السكانية الكبيرة.

وأضاف «غراب»، خلال حواره على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أنه قام بتشكيل لجنة برئاسته لمتابعة أزمة كورونا، وتم تحديد عدد العاملين في خطوط الإنتاج في المصانع، وعزل أي عامل يشتبه بإصابته بفيروس كورونا.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة تمر على المصانع لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بالكورونا، والعقوبات في حالة عدم الالتزام تصل إلى حد الغلق، في إطار العمل على الحفاظ على حياة المواطنين.

ووجه وجه ممدوح غراب، الإشادة للمستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية التي تعاونت مع المحافظة في تلبية العجز في الأشعة المقطعية، معقبًا: «المستشفيات الخاصة قالوا إحنا مستعدين نقلب كل المستشفيات الخاصة لمناطق عزل».

وأوضح أن الشرقية لم تشهد إصابات عالية بكورونا، رغم الكثافة السكانية العالية، مشيرًا إلى أن المحافظة نسقت بشكل كامل مع كل الجهات، وهذا لم يؤد إلى حدوث أزمة في جائحة كورونا، معقبًا: «الحمد لله، ربنا عداها على خير».

ولفت إلى أن المحافظة تعمل على توفير الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، وفي هذا الاطار تم تعديل مدخل المحافظة من خلال إعداد مطلع خاص لذوي الاحتياجات الخاصة، وتم تعديل بعض الأتوبيسات لكي تكون مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

المصرى اليوم

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