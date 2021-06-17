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علق محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، على قيام مسؤولي نادي الزمالك، بفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات من جماهير ومحبي النادي الأبيض.

وقال محمد صديق، في تصريحات بيرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز :«تلقى التبرعات من جماهير الزمالك فكرة جيدة، خاصة أن النادي ليس لديه أي موارد ثابتة في الوقت الحالي، الأهم أن تكون تلك الفكرة مؤقتة».

وأضاف: «بعض الأندية الأوروبية تفتح باب التبرعات من جماهير النادي، كما أن هناك بعض المشاريع في البلد تقوم على التبرعات مثل المستشفيات والمدارس».

وواصل: «الأهم أن يبحث مسؤولي الزمالك خلال الفترة المقبلة، عن كيفية جلب موارد مالية للنادي، وعدم الاعتماد على التبرعات».