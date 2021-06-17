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تعليق ناري من محمد صديق عن فتح حساب لتلقي التبرعات

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تعليق ناري من محمد صديق عن فتح الزمالك حساب لتلقي التبرعات تعليق ناري من محمد صديق عن فتح حساب لتلقي التبرعات

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علق محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، على قيام مسؤولي نادي ، بفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات من جماهير ومحبي النادي الأبيض.

وقال محمد صديق، في تصريحات بيرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز :«تلقى التبرعات من جماهير الزمالك فكرة جيدة، خاصة أن النادي ليس لديه أي موارد ثابتة في الوقت الحالي، الأهم أن تكون تلك الفكرة مؤقتة».

وأضاف: «بعض الأندية الأوروبية تفتح باب التبرعات من جماهير النادي، كما أن هناك بعض المشاريع في البلد تقوم على التبرعات مثل المستشفيات والمدارس».
وواصل: «الأهم أن يبحث مسؤولي الزمالك خلال الفترة المقبلة، عن كيفية جلب موارد مالية للنادي، وعدم الاعتماد على التبرعات».

المصرى اليوم

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