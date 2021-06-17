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حقق منتخب هولندا فوزًا عريضًا على النمسا بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسيطر لاعبو الطواحين على معظم مجريات اللعب خلال الـ90 دقيقة، وأضاع المهاجمون العديد من الفرص السهلة قبل أن يفتتح ممفيس ديباي التسجيل في الدقيقة 11، وعزز زميله دينزل دومفريس التقدم بهدف ثان عند الدقيقة 67.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد منتخب هولندا إلى النقطة السادسة في قمة ترتيب المجموعة الثالثة ويأتي منتخب أوكرانيا وصيفًا بـ3 نقاط وهو نفس رصيد النمسا صاحبة المركز الثالث، فيما تتذيل مقدونيا الشمالية ترتيب المجموعة بدون نقاط.