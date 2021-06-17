انطلاق حملة «اكشف واطمن» للفحص الطبي الشامل المجاني في كوم أمبو

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بدأت اليوم أولي أيام حملة الفحص الطبي الشامل تحت شعار (اكشف واطمن) في مركز كوم امبو، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة، والتي يشرف على تنفيذ فاعلياتها مديرية الشؤون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور «ايهاب حنفي» وكيل وازرة الصحة بأسوان، وذلك من خلال عيادات متنقلة تجوب كافة أنحاء المحافظة يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وتستمر الحملة لمدة 30 يومًا على مدار شهر يونيو، وتهدف إلى الكشف المجاني على المواطنين في المناطق البعيدة والمترامية الأطراف بمحافظة أسوان، وذلك تيسيرًا على المواطنين من مشقة الانتقال إلى المراكز والوحدات الصحية أو المستشفيات التابعة للهيئة للحصول على الخدمة الطبية اللائقة.

وتهدف حملة الفحص الطبي المجاني [اكشف واطمن] من خلال العيادات المتنقلة، إلى إجراء 10 فحوصات طبية على المريض، وتشمل، كشف طبيب أسرة، قياس الضغط، فحص أسنان، قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، فحص RH & ABO تحديد فصيلة الدم، تحليل سكر عشوائي، قياس العلامات الحيوية، قياس الطول، الوزن بالإضافة لذلك يتم عقد توعية وتسجيل للمواطنين في المنظومة، ويتم بالتوازي مع أعمال حملة [اكشف واطمن] للفحص الطبي المجاني بمحافظة أسوان، بدءًا من اليوم وحتي نهاية شهر يونيو 2021، وذلك بهدف التيسير على المواطنين والرد على استفساراتهم فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن استكمال تسجيل باقي المواطنين، والذين لم يقوموا بالتسجيل ضمن منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن المقرر أن تستكمل القافلة نشاطها خلال الأيام القادمة في مركز ادفو، يُذكر أن الأوراق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل بطاقة الرقم القومي وشهادات الميلاد المميكنة، وبالنسبة للأطفال مطلوب شهادات الميلاد فقط.