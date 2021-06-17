رغم الهدنة.. طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على قطاع غزة

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شنت طائرات الاحتلال الليلة سلسلة غارات جوية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة «معا» ان طائرات الاحتلال قصفت بعدة صواريخ موقعا يتبع للمقاومة شمال بيت لاهيا شمال القطاع، كما واغارت على موقعا للمقاومة شمال غرب مدينة غزة.

كما قصفت أرضا فارغة جنوب شرق مدينة خانيونس.

وقالت القناة 13 العبرية ان الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا لحماس داخل قطاع غزة ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة.

وذكر موقع «مفزاكي راعم» العبري ان المقاومة اطلقت النار بإتجاه طائرات الجيش الإسرائيلي التي تحلق في أجواء شمال قطاع غزة.