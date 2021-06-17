لأول مرة في التاريخ.. تعيين قاضٍ مسلم في المحكمة العليا بكندا

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اتخذ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قرارًا تاريخيًا، الخميس، بتعيين أول قاض من غير ذوي البشرة البيضاء في المحكمة العليا التي اقتصرت على القضاة البيض طوال تاريخها البالغ 146 عاما.

وقال رئيس الوزراء الكندي في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: «القاضي محمد جمال يتمتع بمسيرة مهنة مميزة ظل خلالها مكرسا جهوده في خدمة الآخرين».

واعتبر أن جمال: «سيمثل قيمة مضافة للمحكمة العليا، ولهذا السبب، أعلن اليوم تعيينه التاريخي في المحكمة العليا لبلدنا».

وقال ترودو مرارًا إن هناك حاجة إلى معالجة العنصرية الممنهجة في كندا.

ومحمد جمال عمل كقاض في محكمة الاستئناف في أونتاريو منذ 2019، وتدرب كمحام ومثل أمام المحكمة العليا في 35 استئنافا لمعالجة مجموعة من القضايا المدنية والدستورية والجنائية والتنظيمية.

وولد جمال في العاصمة الكينية نيروبي في 1967 وهاجر مع أسرته إلى بريطانيا في 1969، حيث قال إنه تعرض للسخرية والمضايقات بسبب اسمه ودينه ولون بشرته، قبل أن ينتقل إلى كندا في عام 1981.