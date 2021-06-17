وزير الإعلام السعودي يكشف عن اتفاق مصري سعودي لتوحيد الرؤية الإعلامية

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كشف ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الإعلام السعودي المكلف، عن اتفاق سعودي مصري للعمل على برنامج تنفيذي لتوحيد الرؤية الإعلامية العربية السعودية المصرية، موضحًا أنه خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خرج باتفاق لضرورة عمل برنامج تنفيذي مشترك لتوحيد الرؤية الإعلامية بين الدولتين.

وقال القصبي، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «60 دقيقة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» الإخبارية، مساء اليوم الخميس، أن البصمة المصرية زرعت في الأذهان السعودية منذ الطفولة، وهناك حاجة ماسة للعمل على رؤية عربية واحدة.

وأوضح وزير الإعلام السعودي المكلف، أن المجتمعات العربية تواجه فتن الإعلام بتثقيف أبناءها، مبينًا أن كل فرد أصبح محطة إعلامية متنقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، «ولابد أن نواجه هذا التطور بتثقيف الشعوب».

وانتقد القصبي، صناعة الإعلام في الوطن العربي والتي- على حد قوله- تخاطب الداخل ولا تخاطب العالم، مشيرًا إلى أن صناعة الإبداع في الإعلام قفزت قفزات عالمية، ولا بد للمحتوى أن يكون ذو تأثير حقيقي على مشاهد عالمي كالذي تستهدفه الصناعة الآن.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الخميس، وزراء ومسئولي الإعلام العرب، على هامش انعقاد الدورة العادية (51) لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية،بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.