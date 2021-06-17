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طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

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طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع في قطاع غزة طائرات الاحتلال تستهدف عدة مواقع في قطاع غزة

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شنت طائرات الجيش الإسرائيلي، الليلة، سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة، تركزت في بلدة بيت لاهيا شمالا، وشرق جباليا، وفي خان يونس جنوبا.

وأفادت وكالة الأأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بثلاثة صورايخ موقعا قرب أبراج مدينة الشيخ زايد السكنية شمال شرق البلدة، ما أدى إلى اشتعال النيران بداخله ووقوع أضرار مادية كبيرة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وأضاف وفا أن «طائرات الاحتلال ما تزال تُحلّق في كافة أجواء القطاع ما ينذر بتجدد القصف في أي لحظة».

وكانت طائرات الجيش الإسرائيلي شنت فجر أمس الأول سلسلة غارات استهدفت مواقع جنوب قطاع غزة.

المصرى اليوم

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