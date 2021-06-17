رشوان توفيق: وجود البلطجة في الدراما أدى إلى اختفاء المستوى الثقافي والفني والأدبي

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انتقد الفنان القدير رشوان توفيق، الاهتمام بالبلطجة والقتل والضرب في الدراما المصرية خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليًا مستوى ثقافي وفني وأدبي مقارنة بجيلهم.

وقال رشوان توفيق خلال ندوة تكريمه بـ«المصري اليوم»، إن هناك الكثير من الكُتاب أصحاب الأسماء الكبيرة مثل، محفوظ عبدالرحمن، أسامة أنور عكاشة، جلال عبدالقوي، ومجدي صابر، كما أعرب عن إعجابه بالكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، على الرغم أنه لا يعرفه معرفة شخصية ولكنه قام بعمل فيلمه معه كان يحمل فكرًا جيدًا جدًا.

وأضاف «رشوان»: «يحزنني أن الممثلين أصحاب الوسامة»يوسخوهم«حتى يصبحوا بلطجية في الأعمال، شفت مشهد لأحمد عز، شكله رقيق لكنه يُجسد شخصية ولد ابن حنت»، لافتًا إلى أن مشكلة التأليف خطيرة لأنها تقوم بهدم المجتمع.

وتابع أن المخرج محمد فاضل قال من قبل إن التليفزيون هو للأسرة المصرية.