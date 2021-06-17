تكريم الفنان أحمد بدير في الدورة 22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي

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عقدت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ 22، ندوة خاصة لتكريم النجم الكبير أحمد بدير عن مشواره السينمائي بشكل عام ومسيرته الفنية الممتدة مساء اليوم الخميس .

وادار الندوة الناقد الفني سيد محمود الذي تحدث عن خطوات بدير السينمائية والدرامية والنجاحات التي حققها بشكل عام وفي.

من جانبه، أعرب الفنان احمد بدير عن سعادته بالتكريم من مهرجان بحجم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشيرًا إلى أن أول مرة وقف فيها أمام الكاميرا كانت مع المخرج الكبير يوسف شاهين حيث امتدت التعاون معه في أكثر من عمل بمشاهدة بسيطة، إلى أن استعان به في دور بفيلم «سكوت هنصور».

وأوضح بدير أنه منذ بدايته يقدم اللون الكوميدى، لكنه في الوقت نفسه يبحث عن اللقطات الإنسانية والتراجيدي، مشيرا إلى أن النقلة الكبيرة كانت على يد المخرج الراحل يحيى العلمي في مسلسل «الزيني بركات».

واضاف بدير المخرج يحيي العلمي واجه انتقادات وهجوم من الصحف بسبب الاستعانة به، لكن العلمي أصر عليه، مؤكدا أن الجمهور تفاعل معه في الشارع، وكانت نقلة له في تقديم أعمال جادة ومختلفة مثل «عالرصيف»، و«بطل من ورق» وغيرها.

بدوره، اشاد الناقد السينمائي الأمير اباظة بتكريم النجم الكبير احمد بدير في مهرجان الاسماعيلية عن سائر الإدوار التي قدمها احمد بدير بشكل عام في الفترة الأخيرة خاصه أنها لم تكن بقوه اعمال مثل الزينى بركات وغيرها وجاء رد بدير بأنه قدم العديد من الأعمال والألوان الفنية المختلفة وأنه ممثل يتلون حسب طبيعة الدور الذي يقدم له وفى النهاية هو محكوم بسيناريو محدد.

وقدم السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الشكر للفنان احمد بدير على تواجده في مهرجان ال الاسماعيلية السينمائي الدولي وأنه من الفنانين الداعمين جدا للشباب وأنه لم يعارض أو يرفض أي فكرة جديدة تعرض علية لأنه مقتنع بتواصل الأجيال وضرورية أن يتفاعل جيل الكبار مع أصحاب الخبرة لذلك جاء تكريم مهرجان الإسماعيلية.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست«محمد الباسوسي» وتقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى«عصام زكريا».و يقام هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.