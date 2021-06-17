ترتيب هدافي الدوري المصري بعد ثنائية زيزو

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تشهد قائمة هدافي الدوري المصري صراع كبير بين عدد من اللاعبين ياتي في مقدمتهم أشرف بن شرقي جناح فريق الزمالك وأحمد ياسر ريان قلب هجوم سيراميكا كليوباترا.

وتمكن أحمد سيد زيزو من قيادة الفارس الأبيض للفوز على أسوان بعدما سجل هدفين من ثلاثية فريقه، كما أحرز خالد قمر ثنائية جديدة خلال لقاء فريقه الاتحاد السكندري أمام مصر المقاصة.

ويتقاسم المغربي أشرف بن شرقي صدارة قائمة هدافي الدوري مع أحمد ياسر ريان برصيد 12 هدف، وياتي جناح أيسر طلائع الجيش أحمد سمير في المركز الثالث بامتلاكه 11 هدف.

ويشهد المركز الرابع صراع كبير بتواجد 3 لاعبين يمتلكون 10 أهداف وهم مصطفى فتحي ورامي صبري وعمر كمال.

كما يتشارك 5 لاعبين في المرتبة التالية بقائمة هدافي الدوري المصري بعد تسجيلهم 9 أهداف وهم محمد شريف ويوسف أوباما وباسم مرسي وعمرو جمال بالإضافة إلى حسام حسن الذي تمت اعارته من سموحة إلى الأهلي الليبي.