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انهيار كبير .. في وعالميا مساء اليوم الخميس 17 يونيو 2021

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انهيار كبير .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 17 يونيو 2021 انهيار كبير .. في وعالميا مساء اليوم الخميس 17 يونيو 2021

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استمر سعر الذهب في مصر، في نهاية اليوم الخميس 17 يونيو 2021، في الإنخفاض محققا خسائر كبير للمستثمرين بعدما وصل لأقل مستوى له منذ فترة طويله .

وأعلنت شعبة الذهب في أن عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الخميس، 873 جنيه، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 764 جنيه، والعيار 18 قيراطًا، 655 جنيه، والجنيه الذهب، بسعر 6110 جنيهات.

كما واصل سعر الذهب عالميا انهياره بشكل مستمر ليحقق خسائر متتالية ومستمرة في التعاملات المسائية حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم اغسطس بنسبة 4.56 ٪، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.79 ٪.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، في نهاية التعاملات اليوم الخميس 17 يونيو، 781.69 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،773.49 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في نهاية اليوم الخميس 17 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 872 إلى 874
عيار 22 799 إلى 801
عيار 21 763 إلى 765
عيار 18 654 إلى 656
عيار 14 509 إلى 510
عيار 12 436 إلى 437
الاونصة 27،119 إلى 27,190
الجنيه الذهب 6،104 إلى 6,120
الكيلو 872،000 إلى 874,286

متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في نهاية تعاملات اليوم الخميس 17 يونيو 2021

# الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 893.36 جنيه 57.02 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 818.91 جنيه 52.27 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 781.69 جنيه 49.89 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 670.02 جنيه 42.76 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 521.12 جنيه 33.26 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 446.68 جنيه 28.51 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 372.23 جنيه 23.76 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،253.50 جنيه 399.13 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،786.51 جنيه 1،773.49 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،335.71 جنيه 5،701.90 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 893،357.06 جنيه 57،019.03 $

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المصرى اليوم

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