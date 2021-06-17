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تأجيل نظر قضية مقتل موظف في طوخ لمناقشة الطب الشرعي

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تأجيل نظر قضية مقتل موظف في طوخ لمناقشة الطب الشرعي تأجيل نظر قضية مقتل موظف في طوخ لمناقشة الطب الشرعي

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قضت محكمة جنايات بنها، تأجيل نظر قضية مقتل موظف بالمعاش، بدائرة مركز شرطة طوخ لجلسة 11 أغسطس المقبل، لمناقشة كبير الأطباء الشرعيين بناء على طلب الدفاع، مع استمرار حبس المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل على ماهر، وخالد على إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات.

وتعود الواقعة، لتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ بمقتل موظف بالمعاش، على يد شخص، 19 عامًا.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه تلقى 10 طعنات بالجسد، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حاتم الحداد مدير مباحث المديرية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وتمكن الرائد محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، من ضبط المتهم وهو عامل يعمل بالأجر، وقام بقتل المجني عليه وطعنه عدة طعنات بجسده، وتم التحفظ على المتهم.

وأكدت تحريات المباحث حول الواقعة أن المتهم قتل عمدًا المجني عليه، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله حال مقاومة المجني عليه له خلال سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي، باستخدام سلاح أبيض سكين، حيث تربص للمجني عليه وعند سرقته قاوم المجني عليه فأرداه قتيلا غارقًا في دمائه بـ 10 طعنات بالعنق والجسد.

وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسة، وإحالته لمحكمة جنايات بنها، التي أصدرت قرارها السابق.

المصرى اليوم

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