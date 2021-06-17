أخبار عاجلة

الأهلي يعلن برنامج الفريق الكروي الأول.. تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد -
شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته -
قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها -
خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر -
طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا -
تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل -
ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

شاهد.. حفل زفاف ابنة علا غانم

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لاستعدادات الفنانة علا غانم، لحفل زفاف ابنتها «كاميليا» المقرر إقامته بعد ساعات في أحد فنادق الإسكندرية.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا من حفل الزفاف، والذي يقام حاليًا بأحد الفنادق بالإسكندرية بحضور الأهل والأصدقاء.

حفل زفاف ابنه علا غانم
حفل زفاف ابنه علا غانم
حفل زفاف ابنه علا غانم

ومنذ أيام أطلت الفنانة علا غانم بعد غياب 4 سنوات عن ، حيث ظهرت وهي تستعد للخضوع لتغيير في لون شعرها، مُشيدة بمصفف الشعر الذي استطاع ضبط لون خصلاتها.

وعلّقت خلال مقطع نشره، قائلة: «بقالي أربع سنين مش عارفة أظبط شعري.. جيت بلدي هنا عشان أظبطة».

في المقابل، نالت الفنانة الإشادات على لون شعرها، فقالت المتابعين: «اللون تحفة بجد» واستكمل آخرون: «كانت وحشانا أوي».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير