شاهد.. حفل زفاف ابنة علا غانم

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لاستعدادات الفنانة علا غانم، لحفل زفاف ابنتها «كاميليا» المقرر إقامته بعد ساعات في أحد فنادق الإسكندرية.

وتداول نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا من حفل الزفاف، والذي يقام حاليًا بأحد الفنادق بالإسكندرية بحضور الأهل والأصدقاء.

حفل زفاف ابنه علا غانم

حفل زفاف ابنه علا غانم

حفل زفاف ابنه علا غانم

ومنذ أيام أطلت الفنانة علا غانم بعد غياب 4 سنوات عن مصر، حيث ظهرت وهي تستعد للخضوع لتغيير في لون شعرها، مُشيدة بمصفف الشعر الذي استطاع ضبط لون خصلاتها.

وعلّقت خلال مقطع فيديو نشره، قائلة: «بقالي أربع سنين مش عارفة أظبط شعري.. جيت بلدي هنا عشان أظبطة».

في المقابل، نالت الفنانة الإشادات على لون شعرها، فقالت المتابعين: «اللون تحفة بجد» واستكمل آخرون: «كانت وحشانا أوي».