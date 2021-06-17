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تعليق جديد من عن سد النهضة: تبذل كل الجهود رغم التعنت الإثيوبي

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تعليق جديد من السيسي عن سد النهضة: مصر تبذل كل الجهود رغم التعنت الإثيوبي تعليق جديد من عن سد النهضة: تبذل كل الجهود رغم التعنت الإثيوبي

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قال الرئيس عبدالفتاح ، إنه يتفهم رغبة إثيوبيا في تحقيق التنمية منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها المسؤولية، مؤكدًا أنه «من حق الشعوب أن تعيش وتنمو، لكن ليس على حساب الآخرين».

وأضاف السيسي، في كلمته خلال استقباله وزراء ومسؤولي الإعلام العرب، اليوم الخميس، أن أوضحت تفهمها لرغبة إثيوبيا في إنتاج الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنها شددت في الوقت نفسه على أهمية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد.

وأكد أن مصر تحاول بذل كل جهودها في الحفاظ على فرص إيجاد حلول للقضية عبر الحوار والتفاوض، رغم التعنت الإثيوبي.

وأكد الرئيس أن الهدف الأساسي لمصر هو الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، فضلاً عن عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول كأحد ثوابت السياسة المصرية وليس مجرد توجهاً مرحلياً، معرباً في هذا السياق عن التقدير لما يوفره الأشقاء العرب من دعم ومساندة لمصر في كل ما يؤثر على أمنها القومي، لاسيما في قضية سد النهضة.

وقال الرئيس إن مصر انخرطت مصر من أجل حل قضية سد النهضة في مفاوضات مضنية لفترة توشك على تجاوز عشر سنوات سعياً للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم وعادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، بما يضمن عدم إلحاق ضرر جسيم للأمن المائي لمصر والسودان الشقيق ويحقق في ذات الوقت متطلبات التنمية لإثيوبيا.

المصرى اليوم

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