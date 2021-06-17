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إحباط تهريب 4 أطنان سولار مهرب في الإسكندرية وإعدام 25 طن مسحوق عظام منتهي الصلاحية بالإسكندرية

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إحباط تهريب 4 أطنان سولار مهرب في الإسكندرية وإعدام 25 طن مسحوق عظام منتهي الصلاحية بالإسكندرية إحباط تهريب 4 أطنان سولار مهرب في الإسكندرية وإعدام 25 طن مسحوق عظام منتهي الصلاحية بالإسكندرية

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أحبطت حملة تموينية لإدارة تموين العجمي في الإسكندرية، برئاسة جمال عمار، مدير الإدارة، بالاشتراك مع مباحث ، تهريب 4 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء الخميس.

وقال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان، الخميس، إن المضبوطات تأتي في إطار حملات ميدانية بهدف تشديد الرقابة على الوقود المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدمة من الدولة إلى المواطنين.

وأوضح أنه تم ضبط حيازة وتجميع 3 آلاف لتر سولار لطرحها للبيع في السوق السوداء، وضبط حيازة وتجميع 32 أسطوانة بوتاجاز حجم منزلي للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة، وضبط حيازة وتجميع 1080 لتر سولار لطرحها للبيع بالسوق السوداء.

وأشار إلى أنه بالاشتراك مع مباحث التموين تم إعدام سلع منتهية الصلاحية وبيانها كالتالى، ٢٥ طن مسحوق عظام منتهي الصلاحية، و61 علبة سمن نباتي زنة العلبة 700 جم منتهية الصلاحية، و11 شيكارة أرز منتهية الصلاحية، وصفيحة جبن منتهية الصلاحية، وتم تحريز الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

المصرى اليوم

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