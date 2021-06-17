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مستشار الرئيس:  تخطت فترة ذروة الموجة الثالثة

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مستشار الرئيس: مصر تخطت فترة ذروة الموجة الثالثة مستشار الرئيس:  تخطت فترة ذروة الموجة الثالثة

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن هناك انخفاضًا واضحًا وملحوظًا في الإصابات بفيروس كورونا في ، منوها بأن مصر تخطت فترة ذروة الموجة الثالثة، وبدأت مرحلة انكسار الموجة.

وأشار «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أن ما يحدث الآن من تحورات لفيروس كورونا أمر متوقع، حيث إن الفيروسات تتحور لتظل موجودة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن تحورات كورونا بعد مرور عام ونصف على ظهور الجائحة أمر طبيعي، مؤكدا أن كل اللقاحات الموجودة مازالت فعالة ضد الفيروس حتى الآن.

المصرى اليوم

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