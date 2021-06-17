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شنت الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات على موقع عسكري للفصائل الفلسطينية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بحسب ما أفاد الإعلام الفلسطيني المحلي.

كما أفادت الإعلام الفلسطيني المحلي أن الاحتلال يقصف موقعًا في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي سياق متصل شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، أمس الأربعاء، ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

ويعد ذلك أول هجوم إسرائيلي على القطاع منذ وقف إطلاق النار الذي أنهى قتالا استمر 11 يوما الشهر الماضي

كما تعد هذه الغارة أول مواجهة عسكرية للحكومة الإسرائيلية الجديدة مع حركة حماس، وتولت الحكومة الجديدة، برئاسة نفتالي بينيت، مهامها نهاية الأسبوع الماضي، ووضعت حدا لسيطرة بنيامين نتنياهو على الحكم طوال 12 عاما.

وسُمع دوي انفجارات في غزة في ساعة مبكرة من صباح الاربعاء.

وتأتي تلك الغارات بعد انتهاء الاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية في غزة والجيش الإسرائيلي، بوقف لإطلاق النار يوم الجمعة 21 مايو، وذلك بوساطة دولية قادتها مصر، بعد حرب أستمرت لـ 11 يوم.