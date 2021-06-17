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السيطرة على حريق بمحطة مياه تحت الإنشاء في قنا

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السيطرة على حريق بمحطة مياه تحت الإنشاء في قنا السيطرة على حريق بمحطة مياه تحت الإنشاء في قنا

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تمكّنت قوات الدفاع المدني والحريق بقنا، الخميس، من السيطرة على حريق نشب في محطة مياه تحت الانشاء بمدينة قنا الجديدة غرب دون إصابات في الأرواح.

وتلقى اللواء محمد ابوالمجد مدير أمن قنا إخطارًا من العقيد هانى الأتربى مدير قوات الدفاع المدني والحريق بقنا بنشوب حريق بمحطة مياة

وكشفت التحريات نشوب حريق بمحطة مياة بمدينة قنا الجديدة غرب التابعة لمركز قنا والمقامة على مساحة 800 متر من اصل 1800 متر نتيجه انفجار خرطوم لمبة لحام الحديد مما ادي الي اشتعال النيران بالاعشاب وبعض التلفيات في السودان الحديديه نتيجة الحراره وتم انتقال عدد 3سيارات إطفاء تحت رئاسة عقيد حسين صلاح والمقدم محمود السعدني والملازم محمد المصري وتمت السيطره علي الحريق ولا توجد خسائر بالارواح وتم السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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