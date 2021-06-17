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ممدوح غراب: وفرنا 70 ألف فرصة عمل بتمويل يقدر بـ2 مليار جنيه

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ممدوح غراب: وفرنا 70 ألف فرصة عمل بتمويل يقدر بـ2 مليار جنيه ممدوح غراب: وفرنا 70 ألف فرصة عمل بتمويل يقدر بـ2 مليار جنيه

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قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المحافظة استطاعت أن تمول 41 ألف مشروع من خلال جهاز المشروعات الصغيرة، وهذا وفر 70 ألف فرصة عمل بتمويل يقدر بـ2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تمويل المشروعات يبدأ من 5 آلاف جنيه، وهذا مهم للمرأة لتربية الدواجن أو إنتاج الألبان، أو الكثير من المشروعات متناهية الصغر.

وتابع «غراب»، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن هناك بعض المشروعات التي بدأت برأسمال 100 ألف جنيه ووصل رأسمالها لـ10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أن ريادة الأعمال هي المستقبل خلال المرحلة المقبلة، وعلى الشباب أن يتقدم إلى المحافظة لإنشاء المشاريع، خاصة أن هذه المشاريع لديها دراسة جدوى، ويتم المساعدة في إعداد البطاقة الضريبية وكل الأوراق.

ولفت إلى أن محافظة الشرقية تنسق مع وزارة القوى العاملة لإعداد ملتقيات توظيف للشباب، مشيرًا إلى أن البطالة مشكلة كبيرة جدًا ومقلقة، ونعمل على مساعدة الشباب في الحصول على فرصة عمل، خاصة أن الوظائف الحكومية لم تعد موجودة.

المصرى اليوم

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