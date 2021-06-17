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محافظ الشرقية: الوظائف الحكومية لم تعد موجودة

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محافظ الشرقية: الوظائف الحكومية لم تعد موجودة محافظ الشرقية: الوظائف الحكومية لم تعد موجودة

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قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن محافظة الشرقية تتسم بتوافر كل الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية، ولهذا يتواجد مستثمرين في كل المجالات بالمحافظة.

وتابع «غراب»، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن المحافظة حصرت الأماكن المتاحة للاستثمار، وقامت بطرح هذه الأماكن أو المشروعات المتعثرة، وكان هناك حجم كبير جدًا خلال الفترة الأخيرة من جذب المستثمرين، وهذا واضح من انشاء منطقة كارفور الجدي بإجمالي 3 مليار جنيه.

وأضاف أن الوظائف الحكومية لم تعد موجودة خلال الفترة الأخيرة، وتعمل الدولة لتوفير فرص العمل من خلال مساعدة الشباب في افتتاح المشاريع من خلال برنامج «مشروعك» مع وزارة التنمية المحلية، أو جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المصرى اليوم

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