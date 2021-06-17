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فريدة النقاش: رجاء النقاش كان المرشد الأول لي ولإخوتي

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فريدة النقاش: رجاء النقاش كان المرشد الأول لي ولإخوتي فريدة النقاش: رجاء النقاش كان المرشد الأول لي ولإخوتي

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قالت الكاتبة فريدة النقاش، إن والدها الشاعر عبد المؤمن النقاش كان له التأثير الأساسي في حياتها هي وأشقائها، وكان مفتاح الحياة بالنسبة لهم.

وأضافت فريدة النقاش، خلال لقائها مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن الناقد رجاء النقاش كان له التأثير الأكبر في حياتها، لافتة إلى أنه كان المثل الأعلى لها هي وأشقائها، وكان هو مرشدنا في الحياة الثقافية والسياسية في القاهرة.

وأوضحت أن رجاء النقاش كانت علاقاته واسعة، وهذا ساعدنا في الانفتاح على الحياة، مشيرة إلى أنها اختارت طريق الفكر الإشتراكي، وأخوتها كان لهم اختيارات أخرى، ولكن هذا لم يؤثر على علاقتنا ببعض.

ولفتت إلى أن شقيقها رجاء النقاش كان معترضًا في البداية على زواجها من حسين عبد الرازق، مؤكدة أن الجلسات الأسرية كان ينطبع عليها الحياة السياسية والأدبية.

المصرى اليوم

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