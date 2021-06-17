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محافظ الشرقية: 12.5 مليار جنيه حجم مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة

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محافظ الشرقية: 12.5 مليار جنيه حجم مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة محافظ الشرقية: 12.5 مليار جنيه حجم مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة

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قال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مبادرة «حياة كريمة» في محافظة الشرقية تنفذ في 41 قرية داخل مركز الحسينية في جميع الأنشطة سواء الصرف الصحي، أو مياه الشرب، أو الطرق أو الغاز، أو مباني الخدمات.

وتابع «غراب»، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب الديك، ببرنامج «المال والناس»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن مركز الحسينية يمثل 31% من محافظة الشرقية، ولم يكن مخدوم بمشروعات الصرف الصحي إلا قريتين فقط، ولكن مع بدأ العمل في مبادرة حياة كريمة تم توصيل الصرف الصحي بصورة كبيرة، ونسب التنفيذ في بعض الأماكن تخضن الـ60%.

ولفت إلى أن حجم مشروعات الصرف الصحي في المحافظة تخت الـ12.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد القرى المخدومة بالصرف في 2018 كان يقدر بـ 83 قرية، وفي السنوات الأخيرة تم توصيل الصرف لـ35 قرية، وفي آخر 2022 سيتم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي للقرى في محافظة الشرقية بنسبة تتراوح ما بين 75لـ80% من القرى.

المصرى اليوم

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