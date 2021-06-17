★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر أصبحت الآن لاعب أساسي بفعل سياستها الخارجية، وبفعل وعيها بالمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي في لبيا، أو في المنطقة العربية على حد السواء، مضيفا أن مصر تعود إلى ممارسة دورها القومي مجددا في ظل ظروف وبيئة تعرفونها جميعا.

وأضاف بكري خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن مصر تتعرض لمخاطر ظهرت في سد النهضة، ورأينا أن العرب يجتمعون جميعا، مضيفا : «علشان كدا أنا قلت محدش يدخل في خناقات مع أي دول عربية دلوقتي».

وتابع: «العرب جميعهم اجتمعوا في قطر واتخذوا موقف واضح ومحدد من قضية سد النهضة، وهذا الموقف يعبر بالتأكيد عن إرادة جماعية نستطيع القول من خلالها أنه هناك موقف عربي موحد، ونستطيع أن نقول في كل المنتديات الدولية أن العرب اتفقوا على عدم المساس بالأمن المائي لمصر والسودان، واعتبار أن قضية أمن قومي».

وأردف: «هذا هو نجاح السياسية المصرية التي تحاول تنفيذ سياسة الاحتواء، ووضع مفهوم الأمن القومي في مقدمة الأولويات المصرية، لذا فإن القائد الذي ينحاز للمصالح الوطنية ويحمي شعبه من الداخل فهو من المؤكد أنه سيكون غيورا على الأمة العربية».

واستكمل: «إن مفهوم الأمن القومي العربي هو أن مصر جزء من هذه الأمن ومصر هي الدولة المحورية للأمة العربية، وأن هذه الأمة كالجسد الواحد، إذا اشتكي منه عضو الكل سيتداعي له، لذا دعونا كأمة عربية نبقى متمسكين كما قال الزعيم جمال عبد الناصر، لأن دفاعنا عن الأمة هو دفاعا عن الوطن».