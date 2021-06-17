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محمد صديق: طارق حامد عامل زي حسام حسن

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محمد صديق: طارق حامد عامل زي حسام حسن محمد صديق: طارق حامد عامل زي حسام حسن

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أشاد محمد صديق، مدافع الأهلي والزمالك السابق، بالمستوى الذي ظهر عليه طارق الحامد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي خلال مباراة أسوان.

وحقق الزمالك الفوز على أسوان بثلاثية نظيفة، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الخميس، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد صديق، في تصريحات ببرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز :«طارق حامد ، هو أفضل لاعبي الزمالك خلال مباراة أسوان، حيث لعب بروح قتالية منذ الدقيقة الأولى من المباراة بصرف النظر عن اسم المنافس».

وأضاف :«طارق حامد، عامل زي حسام حسن، فهو يلعب جميع المباريات بروح قتالية، ويلعب دائمًا على الفوز»، مضيفًا :«شيكابالا، أحد نجوم المباراة، حيث صنع الفارق فور نزوله، وساهم في الهدفين الثاني والثالث».

المصرى اليوم

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