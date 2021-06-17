محافظ قنا يكرّم طالبا أنجز بحثا عن الوحدة الوطنية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الطالب الإدريسي محمد عبدالوهاب أمین الليثي بإدارة قوص التعليمية، لإنجازه بحث متميز حول الوحدة الوطنية المصرية تحت شعار «أمة واحدة وطن واحد» بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ على التلاحم الوطني، بحضور النائبة نجلاء بخوم عضو مجلس النواب .

محافظ قنا يكرم طالب بقنا

وأثني محافظ قنا على الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والإعلاء من قيمة المواطنة والمساواة بين أبناء مصر جميعا، مؤكدا على أن الفترة الماضية شهدت عدد كبير من الإنجازات والمشروعات القومية وتطوير متميز في مستويات الأداء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

محافظ قنا يكرم طالب بقنا

ومن جانبه توجه الطالب بالشكر لمحافظ قنا، على تكريمه، مؤكدا أن هذا التكريم سيكون بمثابة دفعة له للأمام، للاجتهاد في مجال الأبحاث الاجتماعية التي توثق وتكشف خصائص الشخصية المصرية، لافتا أن الشعب المصري من الشعوب المتصالحة ذاتيا ويجمعها التلاحم الوطني في كافة المناسبات والأزمات، مما يؤكد نزاهة الأصل المصري للشخصية المصرية.