أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر -
طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا -
تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل -
ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن -
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ قنا يكرّم طالبا أنجز بحثا عن الوحدة الوطنية

Print
محافظ قنا يكرّم طالبا أنجز بحثا عن الوحدة الوطنية محافظ قنا يكرّم طالبا أنجز بحثا عن الوحدة الوطنية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرّم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الطالب الإدريسي محمد عبدالوهاب أمین الليثي بإدارة قوص التعليمية، لإنجازه بحث متميز حول الوحدة الوطنية المصرية تحت شعار «أمة واحدة وطن واحد» بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو المجيدة وجهود الرئيس عبدالفتاح ، في الحفاظ على التلاحم الوطني، بحضور النائبة نجلاء بخوم عضو مجلس النواب .

محافظ قنا يكرم طالب بقنا

وأثني محافظ قنا على الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والإعلاء من قيمة المواطنة والمساواة بين أبناء جميعا، مؤكدا على أن الفترة الماضية شهدت عدد كبير من الإنجازات والمشروعات القومية وتطوير متميز في مستويات الأداء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

محافظ قنا يكرم طالب بقنا

ومن جانبه توجه الطالب بالشكر لمحافظ قنا، على تكريمه، مؤكدا أن هذا التكريم سيكون بمثابة دفعة له للأمام، للاجتهاد في مجال الأبحاث الاجتماعية التي توثق وتكشف خصائص الشخصية المصرية، لافتا أن الشعب المصري من الشعوب المتصالحة ذاتيا ويجمعها التلاحم الوطني في كافة المناسبات والأزمات، مما يؤكد نزاهة الأصل المصري للشخصية المصرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي»

محمد التاجي: «بتوه في منطقتي من تطورات الطرق في عهد السيسي»

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير