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أعلن بيت العائلة المصرية بالاسكندرية، برئاسة الدكتور ابراهيم الجمل الأمين العام لفرع الاسكندرية، مدير عام وعظ منطقة الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحفظ حق مصر في مياه النيل.

وقال «الجمل»، في بيان له الخميس، أن تفويض الرئيس في هذا الأمر، كونه رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حق مصر التاريخى في مياه النيل.

وأوضح أن بيت العائلة بالاسكندرية، يشارك حالياً في مؤتمر «المجتمع المدني- تحديات اللحظة الراهنة»، الذي يجري تنظيمه حالياً في السويس ويناقش قضايا هامة على رأسها «المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة نموذجًا»، وايضا «اهمية الفن والإعلام لصناعة وبناء الوعي»، بحضور نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات الإعلام المصري، وممثلي المجتمع المدني.