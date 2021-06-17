أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر -
طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا -
تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل -
ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن -
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«بيت العائلة بالإسكندرية» يعلن تفويض الرئيس لحفظ حق فى مياه النيل

Print
«بيت العائلة بالإسكندرية» يعلن تفويض الرئيس لحفظ حق مصر فى مياه النيل «بيت العائلة بالإسكندرية» يعلن تفويض الرئيس لحفظ حق فى مياه النيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بيت العائلة المصرية بالاسكندرية، برئاسة الدكتور ابراهيم الجمل الأمين العام لفرع الاسكندرية، مدير عام وعظ منطقة الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لحفظ حق في مياه النيل.

وقال «الجمل»، في بيان له الخميس، أن تفويض الرئيس في هذا الأمر، كونه رئيس الجمهورية والقائد الاعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حق مصر التاريخى في مياه النيل.

وأوضح أن بيت العائلة بالاسكندرية، يشارك حالياً في مؤتمر «المجتمع المدني- تحديات اللحظة الراهنة»، الذي يجري تنظيمه حالياً في السويس ويناقش قضايا هامة على رأسها «المواطنة ووحدة المجتمع- قضية سد النهضة نموذجًا»، وايضا «اهمية الفن والإعلام لصناعة وبناء الوعي»، بحضور نخبة من قادة فكر المجتمع المصري، من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب والتنسيقية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وقيادات الإعلام المصري، وممثلي المجتمع المدني.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»