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ضبط 4 بحوزتهم كمية من مخدر الشابو والبانجو و500 قرص بأسوان

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ضبط 4 بحوزتهم كمية من مخدر الشابو والبانجو و500 قرص بأسوان ضبط 4 بحوزتهم كمية من مخدر الشابو والبانجو و500 قرص بأسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، الخميس، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو من مخدر البانجو و30 جرام شابو و500 قرصًا مخدرًا وسلاح أبيض.

كانت معلومات وردت بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح، حيث تم شن مأموريات للقبض عليهم، وتم ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة، التي تولت التحقيق.

واستهدفت الحملة البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون، والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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