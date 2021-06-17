أخبار عاجلة

خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر -
طبيب نفسي: الكذب التخيلي لدى الأطفال يدل على وجود عقلية متقدمة جدًا -
تقارير مغربية: الكاف يدرس نقل ملعب نهائي الأهلي وكايزر تشيفز وتحديد البديل -
ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب -
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو) -
رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» -
«الناس تبعد عينها عني».. أول تعليق من حمو بيكا بعد قرار «الموسيقيين» -
أمريكا: حان الوقت لإنهاء حرب اليمن -
بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 -
الأهلي ينتظر قيمة غرامة الهارب كوليبالي مهاجم النجم الساحلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

السفير المصري في تونس يستقبل الخطيب .. صور

Print

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقبل إيهاب فهمي، سفير في تونس، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة.

وشملت الدعوة خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين بالإضافة إلى المدير الإدارة سمير عدلي والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

وقد الخطيب للسفير درع وعلم النادي الأهلي تقديراً للدور الذي لعبته السفارة في تسهيل مهمة المارد الأحمر قبل المواجهة المنتظرة أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، قد وجه «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله.

سفير مصر في تونس يستقبل بعثة الأهلي

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

أحمد موسى للمصريين: انتظروا حدثًا غدًا يغير حياة أكثر من نصف الشعب (فيديو)

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

رئيس الوزراء يتفقد مجمع محاكم مصر الجديدة بعد التطوير

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»

سميرة أحمد: الرئيس السيسي أنقذ مصر وخلاها «منورة»