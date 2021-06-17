السفير المصري في تونس يستقبل الخطيب .. صور

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استقبل إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة.

وشملت الدعوة خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين بالإضافة إلى المدير الإدارة سمير عدلي والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

وقد الخطيب للسفير درع وعلم النادي الأهلي تقديراً للدور الذي لعبته السفارة في تسهيل مهمة المارد الأحمر قبل المواجهة المنتظرة أمام الترجي التونسي في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان إيهاب فهمي، السفير المصري في تونس، قد وجه «دعوة عشاء» لبعثة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في منزله.