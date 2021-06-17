وكيل تعليم مطروح: جاهزون لانطلاق امتحانات الدبلومات الفنية السبت القادم

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أعلن عاطف سلامة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمرسى مطروح، جاهزية تعليم مطروح لانطلاق الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بكافة نوعياتها صباح بعد الغد مشيراً إلى أن الطلاب المسجلين الذين سيؤدون الإمتحانات يبلغ عددهم ٤٣٦٨ طالبا وطالبة موزعين على ثلاث وعشرين لجنة امتحانية بكافة الإدارات التعليمية وتضم عدد ١٤٥٩ من المراقبين والملاحظين والمعاونين.

وأوضح سلامة أن تعليم مطروح حريصة على تطبيق كافة تعليمات الوزارة وتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب وكافة العناصر البشرية المشاركة في أعمال الامتحانات موضحا أن كل لجنة فرعية لن يزيد عدد الطلاب داخلها على ١٤ ممتحنًا، مضيفا أن الامتحانات النظرية مستمرة حتى الثلاثين من الشهر الجاري.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تجهيز عدد ١٨ استراحة للمراقبين والملاحظين الوافدين من خارج المحافظة مع توافر كافة الأجواء المعيشية المناسبة والتي تليق بقيمة ومكانة المعلم المصري، مضيفا أنه يتم تطهير وتعقيم كافة الاستراحات أولًا بأول بالتعاون المثمر والبناء مع مديرية الصحة ووفق توجيهات اللواء قائد الإقليم.

وأشار سلامة إلى توافر وسائل الأمن والقوة الشرطية لتأمين مركز توزيع الأسئلة وفق البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم ومديرية أمن مطروح لتأمين سير الامتحانات ومراكز التوزيع وعملية نقل الأسئلة إلى الإدارات المختلفة وكذلك تأمين اللجان خلال فترة الامتحانات.

وأشاد وكيل الوزارة بحسن سير العمل وانتظامه والدقة في وسائل تأمين مركز توزيع الأسئلة مقدمًا الشكر إلى اللواء عماد كدواني، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، وقوة التأمين.