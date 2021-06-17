يورو 2020.. لوكاكو يتألق ودي بروين «البديل السوبر»في استمرار عقدة بلجيكا للدنمارك

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واصل منتخب بلجيكا طريق الانتصارات في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» ونجح في الفوز على منتخب الدنمارك بنتيجة 2-1 في ثاني جولات المجموعة الثانية من البطولة.

وقلب منتخب الشياطين الحمر تأخره في النتيجة 1-0 إلى فوز على أصحاب الأرض الذين قدموا شوطًا أول رائعًا تقدموا فيه بالنتيجة عن جدارة واستحقاق بفضل هدف من يوسف بولسن، لكن البديل كيفن دي بروين شارك في بداية الشوط الثاني وقدم مردودًا مميزًا من خلال صناعته الهدف الأول لثورجان هازارد، ثم تسجيله الهدف الثاني والذي جاء من صناعة البديل الآخر، إيدن هازارد، ليفوز الضيوف بنتيجة 2-1 ويضمنوا التأهل رسميًا لدور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية قبل جولة من نهاية مرحلة المجموعات.

نجم المباراة

حصل روميلو لوكاكو على جائزة نجم المباراة بعد مردود بدني كبير في الهدف الأول ومشاركته أيضًا في لقطة الهدف الثاني.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين

ضمن المنتخب البلجيكي التأهل لدور الـ16 من البطولة بعد أن ارتفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، في حين تجمد رصيد المنتخب الدنماركي عند صفر من النقاط في قاع ترتيب المجموعة.

منتخب بلجيكا في الجولة الأخيرة سيواجه المنتخب الفنلندي، في حين سيخوض المنتخب الدنماركي مواجهة مصيرية ضد منتخب روسيا من أجل محاولة الحصول على بطاقة التأهل للدور التالي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- هدف يوسف بولسن ضد بلجيكا (بعد 99 ثانية من بداية المباراة) هو ثاني أسرع هدف في تاريخ كأس الأمم الأوروبية بعد هدف الروسي كيريتشينكو ضد اليونان في يورو 2004 (بعد 65 ثانية).

- هدف يوسف بولسن (99 ثانية) هو أسرع هدف يتم استقباله من قبل منتخب بلجيكا في مباراة (بما في ذلك المباريات الودية) منذ 26 مارس 2005 (زلاتان باجراموفيتش بعد 50 ثانية من البداية لصالح منتخب البوسنة، في تصفيات كأس العالم).

- الثنائي كيفن دي بروين وإيدن هازارد هما أول ثنائي بديل يصنع أهدافا في مباراة بكأس الأمم الأوروبية منذ روبن فان بيرسي وأريين روبن مع منتخب هولندا ضد منتخب فرنسا في يورو 2008.

- دي بروين وهازارد هما الوحيدان من قارة أوروبا اللذان صنعا أهدافًا في جميع المنافسات الدولية الكبرى الـ4 الأخيرة (مونديال 2014، يورو 2016، مونديال 2018 ويورو 2020)

- منتخب الدنمارك خسر 4 مباريات فقط خلال آخر 30 مباراة دولية، 75% من هذه الهزائم (3) كانت ضد منتخب بلجيكا.

- سجل منتخب بلجيكا هدفين أو أكثر في كل من مبارياته الدولية الأربع الأخيرة ضد منتخب الدنمارك.

- منتخب بلجيكا لم يخسر سوى مباراة واحدة في آخر 25 مباراة دولية (فاز 21 وتعادل 3)، ويخوض الآن سلسلة لا هزيمة امتدت لـ11 مباراة متتالية دون خسارة (فاز 9 وتعادل 2).