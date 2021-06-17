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مصدر عسكري: نشك في تجسس إثيوبيات على الجيش السوداني تحت غطاء الهجرة

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مصدر عسكري: نشك في تجسس إثيوبيات على الجيش السوداني تحت غطاء الهجرة مصدر عسكري: نشك في تجسس إثيوبيات على الجيش السوداني تحت غطاء الهجرة

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كشف مصدر عسكري سوداني عن شكوك سودانية بشأن تورط سيدات إثيوبيات في أنشطة تجسسية في البلد العربي تحت غطاء الهجرة.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن المصدر أن الجيش السوداني ينظر بريبة إلى تزايد تهريب فتيات إثيوبيات عبر الحدود المتوترة عسكريا.

ورجح المصدر العسكري ممارسة الفتيات أنشطة تجسسية مناهضة لعملية انتشار القوات السودانية في منطقة الفشقة.

وكان الجيش السوداني، قد شرع في نوفمبر الماضي في استعادة السيطرة على أراضي الفشقة بعد أن ظلت خاضعة لمزارعين ومليشيات إثيوبية لنحو ربع قرن.

وقال المصدر إن تزايد عمليات تهريب الفتيات الإثيوبيات عبر الشريط الحدودي تحت غطاء تجارة البشر يأتي ضمن مخطط إثيوبي استخباراتي لإجهاض خطط إعادة انتشار الجيش السوداني في الفشقة.

وذكر المصدر ذاته أن الجيش الإثيوبي «معظمه من الفتيات»، الأمر الذي يشجع قياداته على الاستعانة بهن في التجسس وجمع المعلومات، لافتا إلى أن الفتيات يقمن بالعبور إلى السودان عبر مناطق ومواقع عسكرية.

المصرى اليوم

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