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نائب محافظ بني سويف يسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي «الأسرة أمن قومي»

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نائب محافظ بني سويف يسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي «الأسرة أمن قومي» نائب محافظ بني سويف يسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي «الأسرة أمن قومي»

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أناب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بلال حبش نائب المحافظ لتسليم شهادات البرنامج التدرييي الذي نفذه فرع المجلس القومي للمرأة،تحت عنوان «الأسرة أمن قومي»،والذي استهدف تدريب وتأهيل مجموعة من السيدات والفتيات والشباب على كيفية وآليات توعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج ودعمهم بتقديم التوعية والاستشارات القانونية والاجتماعية والصحية التي تمكنهم من تكوين أسرة على أساس قوي ومتين وتوفير مقومات تماسكها

حيث سلم نائب المحافظ المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي الذي عقد، تحت رعاية المحافظ«د. محمد هاني غنيم» ،على مدار 3 أيام متتالية«بداية من الثلاثاء الماضى واختتم اليوم الخميس»، بجانب تكريم المحاضرين المشاركين في البرنامج وذلك بحضور نرمين محمود مقررة فرع المجلس بالمحافظة، وتم خلاله تدريب وتأهيل 33 سيدة وفتاة وشاب من مستويات وشرائح اجتماعية وتعليمية تتسم بالتنوع والتعدد،وحاضرفيه بعض الأكاديميين والمتخصصين والتنفيذيين المهتمين بهذا المجال ،وذلك من خلال عقد مجموعة من الجلسات وورش العمل

وكان المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم قد شهد الجلس الافتتاحية البرنامج «أول أمس»، والتي تضمنت التعريف بالبرنامج وأهدافه والغرض منه،مفهوم الاستشارات وأهدافه ومبادئه الأساسية فيما تناولاليوم الثاني:مفهوم العلاقات الإنسانية، وتعريف الأسرة ووظائفها وعوامل نجاحها، وأنواع العلاقات داخلها والتأثير المجتمعي في تلك العلاقات،وتسليط الضوء على تعاليم الدين في بناء الأسرة وإبراز الجوانب الشرعية والحقوقية في مؤسسة الزواج، بينما شهد اليوم«الثالث والأخير»محاور الحوار الأسري ومعوقاته وكيف ولماذا تتولد الصراعات داخل الأسرة ومشكلاتها في المجتمع المصري،وأساليب حل تلك المشكلات والحلول الإبداعية والضغوط الحياتية وكيفيةالتعامل معها ،ومعايير كيفية اختيار شريك الحياة، وثقافة الاعتذار

المصرى اليوم

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