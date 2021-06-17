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الدكتورة سعيدة صبح رئيساً لقسم اللغويات بـ«دراسات إسلامية الإسكندرية» (صور)

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أصدر الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر الشريف، قرارا بتكليف الدكتورة سعيدة محمد صبح، الأستاذ بقسم اللغويات، ووكيل كلية الدراسات الاسلامية والعربية في جامعة الازهر بنات بالاسكندرية السابق لشؤون التعليم والطلاب؛ للقيام بأعمال رئيس القسم، اعتبارا من 13 يونيو 2021.

وفى سياق متصل، تواصل كلية الدراسات الاسلامية والعربية في جامعة الازهر بنات بالاسكندرية، امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/ 2021، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة المستجد.

وأجرت الدكتورة مؤمنة حمزة عون، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، يرافقها الدكتور محمد حسن قنديل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، جو تفقدية للجان الامتحانات بفتراتها الثلاث والاطمئنان على سير العملية الامتحانية وعلى التزام الجميع بالإجراءات الوقائية.

تكليف الدكتورة سعيدة صبح رئيساً لقسم اللغويات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" (صور)
تكليف الدكتورة سعيدة صبح رئيساً لقسم اللغويات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" (صور)
تكليف الدكتورة سعيدة صبح رئيساً لقسم اللغويات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" (صور)
تكليف الدكتورة سعيدة صبح رئيساً لقسم اللغويات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" (صور)
تكليف الدكتورة سعيدة صبح رئيساً لقسم اللغويات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" (صور)
تكليف الدكتورة سعيدة صبح رئيساً لقسم اللغويات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" (صور)
تكليف الدكتورة سعيدة صبح رئيساً لقسم اللغويات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" (صور)
تكليف الدكتورة سعيدة صبح رئيساً لقسم اللغويات بـ"دراسات اسلامية الاسكندرية" (صور)

المصرى اليوم

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