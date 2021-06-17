محافظ بورسعيد: أنشأنا 165 مصنعًا خلال 5 سنوات بالمنطقة الصناعية

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، إن الدولة المصرية أنشأت 165 مصنعًا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد خلال 5 سنوات.

وأشار المحافظ، خلال زيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب للمنطقة الصناعية، إلى أن من بين تلك المصانع الجديدة هناك 138 مصنعًا للشباب، مؤكدًا على أنهم يدعمون المستثمر الجاد من خلال حزمة من التسهيلات في التراخيص والمرافق، فضلًا عن مساعدة المتعثرين في حل مشاكلهم.

وأوضح أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تضم 336 مصنع منتج، بتكلفة استثمارية أكثر من 14 مليار جنيه، لتوفير فرص عمل للشباب وضخ استثمارات للدولة المصرية، لافتًا أنه كان هناك 108 مصنع متعثر جرى مساندتهم في حل مشاكلهم والعودة للإنتاج وتبقى 45 مصنع متعثر فقط.