رئيس مركز مغاغة يقود حملة لإخلاء الشوارع من عربات الحنطور

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قاد محمد السيد ليله، رئيس مركز ومدينة مغاغة، في المنيا، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات المتواجدة بمداخل المدينة وإخلاء الشوارع الرئيسية من عربات الحناطير، لإعادة تسيير الحركة المرورية والمشاة بالشوارع والطرق السريعة.

وقال «أبوليلة» إنه تم إخلاء جميع الشوارع الرئيسية، ومداخل المدينة، وأيضا طريق مصر/ اسوان، من عربات الحنطور ووقوفها بالشوارع الجانبية، لتيسير حركة السيارات والمارة بالمدينة وذلك حتى إيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهر.

اخلاء شوارع مغاغة بالمنيا من الحنطور