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القرية السماوية تعود لعملها بمتحف الطفل

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القرية السماوية تعود لعملها بمتحف الطفل القرية السماوية تعود لعملها بمتحف الطفل

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تحتفل جمعية الجديدة بإعادة افتتاح القبة السماوية المتنقلة في حديقة مركز الطفل للحضارة والإبداع «متحف الطفل» بعد أشهر من الإغلاق.

تم خلال عملية الإغلاق تنفيذ خطة تطوير شملت المحتوي التعليمي حيث تم إنتاج عدد من الأفلام العلمية الجديدة بأساليب تعليمية ترفيهية متنوعة، لتعزيز الأنشطة التعليمية في إطار جذاب وإبداعى شيق.، والتي تساهم في بناء النشء ونشر العلوم بين مختلف الفئات العمرية.

قالت نجوى عبدالمنعم، عضو مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن التطوير شمل ايضا طريقة العرض لتصبح عروض الافلام تفاعلية مع الجمهور وتم أيضا تجديد شاشة العرض والشكل الخارجي للقبه، وأشارت إلى أن إعادة التشغيل تمت بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتطهير باستخدام المطهرات التي أوصت بها الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية والتباعد بين الأفراد.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن إعادة التشغيل تأتى من منطلق حرص متحف الطفل على توفير الوسائل التعليمية الحديثة للأطفال والمساهمة في بناء قدراتهم بطرق عصرية تواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، وذلك من خلال القبة السماوية وعروضها في رحلة شيقة بدخول (القبة السماوية المتنقلة) ومشاهدة عرض ممتع لفيلم عن الفضاء نتعرف منه على القمر والكواكب والفضاء بصفة عامة، ومدة عرض القبة السماوية 20 دقيقة .

وأشار «عبدالوارث» إلى أن القبة السماوية متاحة للصغار والكبار، لافتا إلى أن مواعيد العروض هي أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصراً.

المصرى اليوم

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