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إعدام ١.٣٧٢ طن أغذية فاسدة وغلق ٦ منشآت مخالفة في حملات رقابية بالشرقية

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إعدام ١.٣٧٢ طن أغذية فاسدة وغلق ٦ منشآت مخالفة في حملات رقابية بالشرقية إعدام ١.٣٧٢ طن أغذية فاسدة وغلق ٦ منشآت مخالفة في حملات رقابية بالشرقية

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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمراكز الزقازيق والقنايات وأولاد صقر والحسينية، حملات مكثفة في إطار خطة المديرية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية بالمحافظة، لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، حفاظاً على الصحة العامة.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط ٦ منشآت غذائية بمراكز ومدن الزقازيق والقنايات والحسينية، تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الإشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام طن و٣٧٢ كجم مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٨٥ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٦٨ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذه الحملات على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

المصرى اليوم

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