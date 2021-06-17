محافظ كفر الشيخ يتابع حملات «حقك تنظمي» لتنظيم الأسره بالمراكز والمدن

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، انطلاق حملة «حقك تنظمي» لتنظيم الأسرة بمراكز ومدن المحافظة، وفقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقضية السكانية وأهمية العمل على خفض معدلات المواليد وتنظيم الأسرة خاصة بالقرى النائية التي تعاني من كثافة سكانية عالية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لمثل هذه الحملات والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن طبقاً للإمكانات المتاحة.

تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» في الفترة من 13 يونيو حتي 17 يونيو 2021م، في المرحلة الأولى بقرى محلة ابو على والكنيسة وكفر ابراهيم، سنهور المدينة، شباس الشهداء المندورة، كفر السودان، محلة مالك، لاصيفر البلد، منشاه على اغا، ابيوقا، وذلك من خلال العيادات المتنقلة، ووحدات ثابتة.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع فضلاً عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وذلك عن طريق عقد ندوات تثقيفية وإعلامية وتنظيم الندوات وزيارات منزلية من منزل إلى آخر بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين وبالتعاون مع الجهات الشريكة.

يأتي ذلك تحت اشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.