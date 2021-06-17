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لجنة الشؤون العربية بـ«النواب»: دعم المؤسسات الليبية يبدأ بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

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لجنة الشؤون العربية بـ«النواب»: دعم المؤسسات الليبية يبدأ بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة لجنة الشؤون العربية بـ«النواب»: دعم المؤسسات الليبية يبدأ بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة

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أشاد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب بالجهود الكبيرة التي تبذلها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لاعادة إعمار ليبيا وعودة الامن والاستقرار والحفاظ على مقدرات الشعب الليبيى الشقيق، كما أشاد «أباظة»، بتصريحات السفير سامح شكرى وزير الخارجية التي أكد فيها أن مصر مهتمة بشكل كبير بالأوضاع في ليبيا ومستمرة في جهودها الحثيثة دوليا لإعادة ليبيا إلى الاستقرار حفاظا على أمنها واستقرارها ومقدراتها من أجل شعبها وتأكيده بأن اجتماع برلين القادم بشأن ليبيا يأتى بعد تولى الليبية الحالية المؤقتة وجهودها لتنفيذ كل المخرجات التي تم اعتمادها في مجلس الأمن وسوف تنعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر المقبل وكذلك خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات وتدعيم المؤسسات الليبية
وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من المجتمع الدولى اعطاء اهمية قصوى لتأكيد السفير سامح شكرى بأن الدول المجتمعة في مؤتمر «برلين 2» الوزارى حول ليبيا المقرر عقده الأربعاء المقبل عليها مسئولية أن تضع كل الآليات لتمكين ومساعدة الاشقاء في ليبيا على تحقيق هذه الأهداف مشيداً بتأكيد السفير سامح شكرى على أن مصر سوف تسهم في ذلك وتواصل تنسيقها الوثيق مع كل الأطراف الليبية سواء الحكومة أو السياسيين في مجلس النواب وتشديده على أن كل الأشقاء في ليبيا هم الذين يقررون مستقبلهم في إطار الحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

المصرى اليوم

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