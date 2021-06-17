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سكرتير "المدن الأفريقية": قلب القارة السمراء.. ونشعر بالاطمئنان على أرضها

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سكرتير "المدن الأفريقية": مصر قلب القارة السمراء.. ونشعر بالاطمئنان على أرضها سكرتير "المدن الأفريقية": قلب القارة السمراء.. ونشعر بالاطمئنان على أرضها

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أشاد جان بيير إمباسي السكرتير العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، بالجهود المبذولة من المصرية بدعم المنظمة بالقاهرة.

وقال «إمباسي»، في كلمته خلال الدورة ٢٥ للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن الافريقية، الخميس، إن « قلب أفريقيا، ورغم التحديات الخاصة إلا أن هناك شعور بالاطمئنان ونحن على أرضها».

وأضاف أن «المنظمة قامت في أول انعقاد لها بالقاهرة عام 2010 وذلك قبل الانعقاد في نفس العام في المكسيك حيث قامت المنظمة في مصر لتوضيح الرؤية الخاصة لعمل المنظمة والتى من خلالها تم ترشيح واختيار الرئيس الثانى لمنظمة الحكومات العالمية حيث تم تحديد المرشح برعاية الحكومة المصرية».

وأوضح جان بيير أن«الدورة رقم 25 للمنظمة نسعي إلى ان تحقق أهدافها الإيجابية خاصه في ظل الرعاية المصرية للمنظمة ولتحقيق مصالح الشعوب الأفريقية».

المصرى اليوم

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