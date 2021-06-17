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كيان مشترك لتنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية «نصر E70»

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كيان مشترك لتنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية «نصر E70» كيان مشترك لتنفيذ محطات شحن السيارات الكهربائية «نصر E70»

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أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أهمية التوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية واستخدام الطاقة النظيفة ومواكبة التطور العالمي في هذه الصناعة.

وأشار الوزير إلى أن تعاون الوزارة لانجاح إنتاج السيارة الكهربائية «نصر E70» المقرر البدء في إنتاجها منتصف العام المقبل في شركة النصر لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام من خلال تهيئة البنية التحتية لتشجيع السيارات الكهربائية، واستعداد قطاع الكهرباء الكامل لتلبية الاحتياجات المطلوبة من التغذية الكهربائية، داعيا إلى الحرص على اقتناء السيارة الكهربائية المصرية عند طرحها بالأسواق.

ومن جانبه قال هشام الجمل رئيس شركة انفنتي الشركة المنفذة لمنافذ شحن سيارات الكهرباء، أن إنتاج أول سياره كهربائيه في والتي سيتم تصنيعها في شركة النصر التابعه لوزارة قطاع الأعمال ستقوم الشركة بتنفيذ محطات الشحن الخاصة بتلك السيارات من خلال كيان مشترك مع جهه حكوميه لم تحدد بعد لتنفيذ محطات جديدة وحديثة غير المحطات الموجودة لدينا حاليا.

وأضاف «الجمل» إن ميزانية المشروع مفتوحه لحين الانتهاء من تركيب 3000 شاحن.

المصرى اليوم

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