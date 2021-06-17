المكسيك تطرح منزل أكبر تاجر مخدرات في التاريخ بمسابقة اليانصيب

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ضمن 22 جائزة خاصة لمساعدة الدولة في تكاليف لقاحات كوفيد19

طرحت السلطات المكسيكية منزلين لأشهر تجار المخدرات في العالم، في مسابقة اليانصيب الوطنية؛ لمساعدة الدولة في تكاليف لقاحات كوفيد19 للمكسيكيين.

وأعلنت السلطات عن دورة خاصة من المسابقة، سيحصل بعض الفائزين فيها على منزل أحد أكبر تجار المخدرات في التاريخ، الزعيم السابق لعصابة "سينالوا" المكسيكية لتجارة المخدرات، خواكين غوزمان "إل تشابو"، الذي يقبع في السجن الأمريكي بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه.

وأشارت مديرة اليانصيب الوطني مارغاريتا غونزاليز سارابا، إلى أنه ستكون هناك 22 جائزة خاصة، منها: (8 منازل، و7 شقق، و5 قطع من الأراضي، ومزرعة، والحق في استخدام مدرج لملعب "أزتيكا" في العاصمة مكسيكو).

ويدور الحديث وفق البيان عن منزل "إل تشابو" في مدينة كولياكان في ولاية سينالوا غربي المكسيك، الذي كان يختبئ فيه غوزمان والذي اقتحمته الشرطة في فبراير 2014؛ لكن "إل تشابو" تمكن من الهروب عبر نفق تحت الأرض آنذاك.

وهناك منزل لتاجر مخدرات بارز آخر، وهو أمادو كاريليو فوينتيس، زعيم عصابة "خواريز" الملقب "ملك السموات" لتهريبه المخدرات إلى الولايات المتحدة جوًّا، والذي توفي في عام 1997 نتيجة عملية جراحية غير ناجحة.

وتُقَدّر قيمة فيلا كاريليو فوينتيس، التي تضم 9 غرف للنوم وحوض سباحة، بحوالى مليوني دولار أمريكي.

ومن بين الجوائز أيضًا حق استخدام مدرج VIP في ملعب "أزتيكا" الشهير الذي يعتبر أحد أكبر ملاعب كرة القدم في القارة الأمريكية، والذي يلعب فيه اثنان من الأندية الأكثر تتويجا بالألقاب في البلاد "أمريكا" و"كروز أزول"، إضافة إلى المنتخب الوطني المكسيكي لكرة القدم، والذي استضاف مباريات كأس العالم في 1970 و1986.

ويضم المدرج المطروح على اليانصيب: (20 مقعدًا، ومطبخًا، وحمامًا، وموقفًا للسيارات). وسيكون بإمكان الفائز الاستفادة منه حتى عام 2065 مع 10 سنوات من الخدمات المجانية.

وتعتزم الحكومة المكسيكية الحصول على حوالى 25 مليون دولار من خلال بيع بطاقات اليانصيب، لتمويل بناء الطرق وقطاعات التعليم والرعاية الصحية ودعم سكان المناطق الفقيرة.