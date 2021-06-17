أخبار عاجلة

أهالى «سماكين سوهاج» بعد تطوير منازلهم: «كنا عايشين أموات» -
«الدقهلية بتتغير».. 1656 وحدة سكنية جديدة فى المنصورة -
ألمانيا بصدد تخفيف القيود على تبرع المثليين بالدم بسبب كورونا -
الحكم على جاكوب زوما بالسجن 15 شهرا بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء -
والد حسام حبيب يرفض التعليق على المكالمة المسربة له -
عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه -
عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة -
هذه هي حقوق الإنسان.. رئيس الوزراء: ما يتحقق في تطوير المناطق العشوائية «حلم» -
صحة الحدود الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 بلقاح "فايـزر" -
"معهد الأئمة" ينفذ ندوة "مهمة خطباء الجوامع في مكافحة المخدرات" غداً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"المسند": درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بشكل طفيف وتدريجي.. وهنا ستكون شدتها

Print
توقّع تشكّل سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة واستمرار البوارح

أوضح أستاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في (تسميات) الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة ما زالت ترتفع بشكل طفيف وتدريجي، وشدة الحر تكون بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، بعد 21 يونيو، وقال الأول: "لا حر إلا بعد الانصراف".

وتابع "المسند" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، مع استمرار نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة لهذا اليوم، وقد تثير الغبار على نواحي متفرقة من الشرقية وأجزاء من شرق منطقة الرياض.

ونشر "المسند" قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية وتأتي القريات وطريف أبرد من المصائف الجنوبية الغربية فجراً، يليها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، وأخرى بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

مهرجان "أفلام السعودية" ينطلق مطلع يوليو محتفيًا بالصحراء عبر 57 فيلمًا

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

«المشاط»: نتعاون مع السعودية لإقامة محطة كهرباء باليمن

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10996 نقطة

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين

الحكومة اللبنانية: عمليات التهريب إلى السعودية تسيء للعلاقات بين البلدين