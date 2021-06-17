"المسند": درجات الحرارة تواصل ارتفاعها بشكل طفيف وتدريجي.. وهنا ستكون شدتها

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توقّع تشكّل سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة واستمرار البوارح

أوضح أستاذ المناخ سابقاً بجامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات) الأستاذ الدكتور عبدالله المسند أن درجة الحرارة ما زالت ترتفع بشكل طفيف وتدريجي، وشدة الحر تكون بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان، بعد 21 يونيو، وقال الأول: "لا حر إلا بعد الانصراف".

وتابع "المسند" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": متوقع أن تتشكل السحب التي قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير والباحة، مع استمرار نشاط رياح البوارح الشمالية الحارة لهذا اليوم، وقد تثير الغبار على نواحي متفرقة من الشرقية وأجزاء من شرق منطقة الرياض.

ونشر "المسند" قائمة بدرجات الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في السعودية وتأتي القريات وطريف أبرد من المصائف الجنوبية الغربية فجراً، يليها قائمة بدرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس، وأخرى بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.